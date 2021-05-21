Андрей Трубецкой о своем участии в праймериз ЕР: Если я выиграю, я не собираюсь сниматься

Накануне вышло очередное интервью главы Сургутского района Андрея Трубецкого в рамках телепроекта "Прямой разговор", передает корреспондент Накануне.RU. Разговор оказался более, чем прямым, а ответы Трубецкого в районе уже живо обсуждают.

Глава муниципалитета сказал, что прекрасно понимает - большинству граждан мало интересно кто и как участвует в праймериз "Единой России", но, если Трубецкой выиграет выборы, то он будет работать в Госдуме: "Если я выиграю, я не собираюсь сниматься. Это не самоцель всей моей жизни, но я не раз говорил, что у меня есть свои планы и, если я выиграю на праймериз, я сниматься не собираюсь".

Логику своего решения Андрей Трубецкой объяснил также с подкупающей прямотой. Он считает, что Государственная дума вовсе не некая синекура для пенсионеров. "Мне кажется, что азарт, сила, энергия, молодость - как раз и помогут работать в Государственной думе. Ведь цель быть избранным не в том, чтобы сидеть спокойно, а чтобы прилагать некие усилия, достигать результатов," - уверен Трубецкой.

Глава Сургутского района считает, что реальная работа в Госдуме РФ может быть практически полезна для территории и людей, живущих в районе. Достаточно посмотреть документы государственного федерального бюджета, увидеть там перечень конкретных объектов, которые вошли в список на реализацию и финансирование, чтобы убедиться в возможностях мандата госдепа. "Как раз усилия депутата Государственной думы и состоят в том ,чтобы объекты от его территории получили федеральное финансирование", - сказал Трубецкой.

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