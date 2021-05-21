Андрей Трубецкой о своем участии в праймериз ЕР: Если я выиграю, я не собираюсь сниматься

21 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О трагедии в Казани

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
трубецкой, сургутский район (2020) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Андрей Трубецкой о своем участии в праймериз ЕР: Если я выиграю, я не собираюсь сниматься

Накануне вышло очередное интервью главы Сургутского района Андрея Трубецкого в рамках телепроекта "Прямой разговор", передает корреспондент Накануне.RU. Разговор оказался более, чем прямым, а ответы Трубецкого в районе уже живо обсуждают.

Глава муниципалитета сказал, что прекрасно понимает - большинству граждан мало интересно кто и как участвует в праймериз "Единой России", но, если Трубецкой выиграет выборы, то он будет работать в Госдуме: "Если я выиграю, я не собираюсь сниматься. Это не самоцель всей моей жизни, но я не раз говорил, что у меня есть свои планы и, если я выиграю на праймериз, я сниматься не собираюсь".

трубецкой(2021)|Фото: скрин/ https://www.youtube.com/watch?v=wcYiPfCZzTk

Логику своего решения Андрей Трубецкой объяснил также с подкупающей прямотой. Он считает, что Государственная дума вовсе не некая синекура для пенсионеров. "Мне кажется, что азарт, сила, энергия, молодость - как раз и помогут работать в Государственной думе. Ведь цель быть избранным не в том, чтобы сидеть спокойно, а чтобы прилагать некие усилия, достигать результатов," - уверен Трубецкой.

Глава Сургутского района считает, что реальная работа в Госдуме РФ может быть практически полезна для территории и людей, живущих в районе. Достаточно посмотреть документы государственного федерального бюджета, увидеть там перечень конкретных объектов, которые вошли в список на реализацию и финансирование, чтобы убедиться в возможностях мандата госдепа. "Как раз усилия депутата Государственной думы и состоят в том ,чтобы объекты от его территории получили федеральное финансирование", - сказал Трубецкой.

.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Андрей Трубецкой о своем участии в праймериз ЕР: Если я выиграю, я не собираюсь сниматься

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: андрей трубецкой, сургутский район, праймери единой россии, госдума, выборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети