В Екатеринбурге отменили плату за вход в Ботанический сад - она была незаконной

В Екатеринбурге отменили плату за посещение городского Ботанического сада. Это произошло после вмешательства прокуратуры.

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Напомним, вход в Ботанический сад сделали платным с 21 апреля этого года, поскольку он является особо охраняемой природной территорией федерального значения. Стоимость одного посещения составила 150 руб., также можно было взять месячный абонемент за 1,5 тыс. руб.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ведомстве решили выяснить, насколько это законно. Проверка показала, что сад действительно является особо охраняемой природной территорией и входит в состав Совета ботанических садов России и регионального совета ботанических садов Урала и Поволжья.

Учреждение имеет право подготовить решение об утверждении размера платы в виде проекта приказа, пояснительную записку, и направить все это на согласование в Федеральное агентство научных организаций. Но поскольку последнее было упразднено в 2018 году, согласование должно было проходить в Министерстве науки и высшего образования РФ, которому передали полномочия агентства.

Однако, как выяснили в надзорном ведомстве, директор Ботанического сада этого не сделал и издал приказ о платном входе безо всяких согласований. Как уточнили в прокуратуре, в настоящее время, до согласования с Министерством науки и высшего образования, вход в Ботанический сад будет бесплатным.

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что через 10 лет в уральской столице планируют начать брать деньги за вход в Шарташский лесопарк. Позже его директор Артур Зиганшин заявил, что доступ может остаться бесплатным.