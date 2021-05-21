В Перми заканчиваются места на кладбище

На кладбищах Перми в ближайшие несколько месяцев может возникнуть дефицит мест. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на и.о. замглавы Перми Сергея Красильникова.

Всего на муниципальных кладбищах осталось 6 тыс. мест. При этом ежегодно в среднем умирает 12-13 тыс. человек.

Необходимость новых территорий для захоронений возникла в связи с закрытием самого крупного в Перми кладбища — Северного. Депутаты гордумы считают, что решить проблему может только открытие крематория.

Сейчас в городе действуют три кладбища: Головановское площадью 2 га, Заозерское (30,2 га) и на Банной Горе (новое, 38,1 га). Для подзахоронений используется еще семь кладбищ: Окуловское, Закамское, Верхне-Курьинское, Кислотные дачи, Южное, Северное и Ново-Лядовское. Северное кладбище площадью около 250 га городские власти закрыли 12 мая. Новые захоронения здесь были приостановлены в 2015 году. После освоения 30 га резервных площадей в октябре 2016-го захоронения возобновились, но теперь занят и резерв.

Сейчас городские власти готовят документацию для открытия нового кладбища — Восточного. Как сообщалось ранее, его собирались открыть в четвертом квартале этого года. Площадь под погребения составит 20,7 га.