США заявили о доказательствах происхождения COVID-19 в лаборатории

Республиканцы из комитета по разведке палаты представителей США заявили о существовании косвенных доказательств лабораторного происхождения COVID-19.

Так, еще в 2017 году Китай предупреждал американских дипломатов о том, что в Ухане занимаются опасными исследованиями коронавируса и при этом не соблюдают протоколы безопасности, передает РИА Новости.

Кроме того, в докладе говорится, что имеется информация об инфекциях из-за утечек из китайских лабораторий. Также отмечается, что к институту в Ухане причастны китайские военные, а характерные симптомы у связанных с ней людей появлялись уже осенью 2019 года.

Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки, комментируя утверждения республиканцев, заявила, что Соединенные Штаты настаивают на проведение расследования происхождения коронавирусной инфекции с участием Китая. От вопроса, располагает ли Белый дом доказательствами, что SARS-CoV-2 не был выведен лабораторным путем, Псаки уклонилась, пишет Regnum.

В США уже звучали заявления, что коронавирус имеет искусственное происхождение, и что "нулевым пациентом" был сотрудник уханьской биологической лаборатории. Однако позже глава бюро разведки и исследований (INR) госдепартамента США Эллен Маккарти заявила, что ее ведомство не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса.

Эксперты ВОЗ, исследовавшие происхождение коронавируса, отказались от версии о лабораторной утечке. Они сообщили, что пока не смогли определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане. Глава экспертной группы отметил, что попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок маловероятно, был "промежуточный резервуар вируса". При этом один из экспертов заявил, что версию об утечке "сложно представить".