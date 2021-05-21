21 Мая 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
декоммунизация переименование улиц (2016) | Фото: newsonline24.com.ua

На Украине приняли закон о "десоветизации" законодательства

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о "десоветизации" законодательства. Очередной антисоветский и русофобский шаг был специально приурочен ко "дню вышиванки".

Будущий закон отменяет действие нормативно-правовых актов советского периода. Как заявил автор проекта представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, до сих пор на Украине формально не отменены Кодекс законов о труде 1971 года, который предоставляет привилегии членам комсомола, Жилищный кодекс 1983 года, по которому Украина строит коммунизм, и др.

Однако тотальной отмены всех актов не предусмотрено. Власти оставили выгодные для себя Акт провозглашения независимости Украины (1991), Декларацию о государственном суверенитете Украины (1990) и некоторые другие. Естественно, в этот перечень вошел акт о передаче Крымской области в состав УССР (1954).

В Раде Стефанчук заявил, что начинать "десоветизацию" нужно именно в "день вышиванки".

"Вышиванка – это QR-код каждого украинца", - сказал он.

Депутат Роман Лозинский поддержал исключение из законодательства понятия "трудящиеся". Очень символично для современности.

Неожиданно законопроект раскритиковали в партии . Бывший главный "декоммунизатор" Владимир Вятрович, который посчитал закон камнем в свой огород, заявил, что в конституции этот вопрос уже решен. И законопроект означает по факту, что до 2021 года на Украине действовали, например, декреты Совнаркома. Он назвал его попыткой имитировать декоммунизацию, которую Вятрович, надо понимать, уже завершил.

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На Украине приняли закон о "десоветизации" законодательства

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Теги: Украина, декоммунизация



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