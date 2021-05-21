В Югорске избит бывший депутат гордумы Антон Пантин

В Югорске напали на бывшего депутата городской думы Антона Пантина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Избили у дома. В 8.15 21 мая на меня совершенно новое нападение. Человек был в маске. Напал сзади, бил профессионально", - написал Пантин на своей странице "Вконтакте", предположив, что нападение может быть связано с предстоящими выборами.

Пантин, напомним, лишился полномочий депутата 30 апреля 2019 г. "из-за утраты доверия". Ранее он вывел в публичную плоскость историю с хранением детского питания в городском морге. Депутат не раз критиковал деятельность мэрии. После этого политик попытал счастья на выборах главы Коммунистического, однако проиграл. Позже аналогичным образом завершилось участие Пантина в выборах главы Советского.