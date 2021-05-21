Скончался исполнительный директор аэропорта Кольцово Алексей Пискунов

Исполнительный директор аэропорта Кольцово в Екатеринбурге Алексей Пискунов ушел из жизни на 62-м году жизни. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта.

У Пискунова долго время были проблемы со здоровьем. Дата и время прощания пока не раскрываются.

Свои соболезнования родным, близким и коллегам почившего выразил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Все, кто хорошо знал Алексея Борисовича, работал с ним, отзывались о нем, как о человеке, безусловно преданном своему делу, опытном и компетентном руководителе, настоящем лидере, способном вести за собой коллектив. Алексей Борисович Пискунов внес большой личный вклад в развитие транспортной отрасли. На протяжении многих лет он занимался развитием региональных узловых аэропортов, успешно справлялся со всеми вызовами времени", – отметил губернатор.

По его словам, светлая память об Алексее Пискунове навсегда останется в сердцах жителей Урала, а его добрые дела и начинания не будут забыты.

Алексей Пискунов посвятил свою карьеру "Кольцово" в 2008 г. До этого он с 2003 г. проработал в ОАО "Аэропорт Толмачево" в Новосибирске. Позже Пискунов перешел с должности заместителя гендиректора на пост исполнительного директора аэропорта.