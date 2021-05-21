21 Мая 2021
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Общество
копилка деньги финансы свинья (2008) | Фото: slovnet.ru

Треть россиян не имеет никаких накоплений на "черный день"

Финансовую подушку безопасности формируют 63% россиян, а около 37% граждан не имеют никаких накоплений, следует из исследования Россельхозбанка.

Примерно четверть тратят на сбережения до 10% дохода, пятая часть — от 10% до 50% дохода. Только 5% опрошенных откладывают более половины своего дохода, передает РИА Новости.

61% заявил, что самым безопасным способом инвестировать являются вложения в недвижимость, 15% россиян посчитали таковым иностранную валюту.

Ранее сообщалось, что россияне считают сбережения в среднем в 1,3 млн рублей комфортными для жизни. Это показал опрос "Сбербанк страхование жизни" и НПФ Сбербанка. Около 40% респондентов сообщили, что постоянно или время от времени делают сбережения. В среднем они откладывают 19,8% от своего дохода.

Другой опрос показал, что почти четверть россиян (23%) имеет финансовую подушку на случай увольнения. У половины из этого числа денег хватит, чтобы не работать шесть месяцев и даже год.

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Треть россиян не имеет никаких накоплений на "черный день"

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Теги: накопления, черный день, россияне



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