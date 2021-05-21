21 Мая 2021
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Общество Свердловская область
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

Первый этап опрессовок в Екатеринбурге: выявлено 18 повреждений

В Екатеринбургской теплосетевой компании подвели итоги первого этапа опрессовок, которые прошли в уральской столице в этом году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, испытания длились с 17 по 21 мая с 23 до 5 часов от насосных станций и без отключения горячей воды. Опрессовки проводились холодной водой и давлением выше рабочего, что определено техническими и нормативными требованиями. Всего было выявлено 18 повреждений.

По данным компании, они зафиксированы в районе улиц Победы, Космонавтов, Амундсена, Бабушкина, Фурманова, Чайковского, Вайнера и Шефская. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений.

Следующий этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июня. Как сообщало Накануне.RU, всего на этот год запланировано четыре этапа.

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Первый этап опрессовок в Екатеринбурге: выявлено 18 повреждений

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Теги: опрессовки, итоги, Екатеринбург



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