Первый этап опрессовок в Екатеринбурге: выявлено 18 повреждений

В Екатеринбургской теплосетевой компании подвели итоги первого этапа опрессовок, которые прошли в уральской столице в этом году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, испытания длились с 17 по 21 мая с 23 до 5 часов от насосных станций и без отключения горячей воды. Опрессовки проводились холодной водой и давлением выше рабочего, что определено техническими и нормативными требованиями. Всего было выявлено 18 повреждений.

По данным компании, они зафиксированы в районе улиц Победы, Космонавтов, Амундсена, Бабушкина, Фурманова, Чайковского, Вайнера и Шефская. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений.

Следующий этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июня. Как сообщало Накануне.RU, всего на этот год запланировано четыре этапа.