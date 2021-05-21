В Югре запустят новое лесопильное производство

Глава Октябрьского района Анна Куташова обсудила с главами городских и сельских поселений, директором ООО "Абалак" Александром Кильтау создание в муниципалитете лесопильного производства. Предприятие в ближайшее время будет зарегистрировано в районном центре, сообщили Накануне.RU в райадминистрации.

Для организации уже найдены помещения. При запуске производства на полную мощность объём производства пиломатериала составит 30 тыс. "кубов" в год.

Подписано соответствующее соглашение о взаимном сотрудничестве по социально-экономическому развитию Октябрьского района на 2021 г., а также договоры аренды по передаче в пользование земельных участков и объектов муниципальной недвижимости, необходимых для запуска производства.