21 Мая 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Анна Куташова, Александр Кильтау (2021) | Фото: Администрация Октябрьского района Югры

В Югре запустят новое лесопильное производство

Глава Октябрьского района Анна Куташова обсудила с главами городских и сельских поселений, директором ООО "Абалак" Александром Кильтау создание в муниципалитете лесопильного производства. Предприятие в ближайшее время будет зарегистрировано в районном центре, сообщили Накануне.RU в райадминистрации.
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Для организации уже найдены помещения. При запуске производства на полную мощность объём производства пиломатериала составит 30 тыс. "кубов" в год.

Подписано соответствующее соглашение о взаимном сотрудничестве по социально-экономическому развитию Октябрьского района на 2021 г., а также договоры аренды по передаче в пользование земельных участков и объектов муниципальной недвижимости, необходимых для запуска производства.

Анна Куташова, Александр Кильтау(2021)|Фото: Администрация Октябрьского района Югры

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В Югре запустят новое лесопильное производство

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Теги: производство, Октябрьский район, Анна Куташова, Александр Культау



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