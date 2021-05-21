Алексей Вихарев: Глава Екатеринбурга пообещал максимально помогать "медицинской фракции"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выразил желание помочь "медицинской фракции" в гордуме, которая занимается поддержкой медучреждений. Об этом в своем telegram-канале сообщил основатель фракции и депутат Алексей Вихарев.

"Прошла важная встреча главы Екатеринбурга с депутатами гордумы. Обсуждали социалку. Я рассказал про работу нашей медицинской фракции. Сейчас это главный приоритет. Чтобы детально все обсудить, пригласил Алексея Орлова на заседание медицинской фракции на следующей неделе. Глава обещал прийти. Поблагодарил нас за полезную инициативу. Обещал максимально помогать по своей линии", - заявил Вихарев.

По его словам, градоначальник также пообещал подумать, каким образом закрепить за больницами глав районов и как подключить правительство Свердловской области к решению острых проблем.

"У главы есть понимание, что медицина из города никуда не делась, несмотря на передачу полномочий в область. Особенно сейчас, после пандемии, совместная работа исполнительной и законодательной власти, меценатов по поддержке больниц и поликлиник очень нужна. И врачам, и пациентам", - заключил депутат.

Напомним, что "медицинская фракция" в думе Екатеринбурга появилась в начале марта. За каждым из ее членов закреплены медучреждения, которым оказывается поддержка в виде приобретения необходимой аппаратуры, СИЗ или препаратов. Также фракция занимается и административными вопросами: налоги на землю, помощь с ремонтами и уборкой территории. Среди членов фракции также числятся: Анастасия Немец, Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев, Алексей Мещеряков, Павел Пустозеров, Римма Скоморохова, Олег Гордеев и Виктор Сомиков.