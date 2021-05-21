Сенаторы США намерены восстановить санкции против "Северного потока — 2"

Сенаторы-республиканцы внесли в конгресс США законопроект, призванный восстановить санкции против компаний, строящих "Северный поток — 2", передает РИА Новости.

Как заявил сенатор Кевин Крамер, администрация Джо Байдена пошла на поводу "у ошибочной стратегии Германии, которая даст президенту России Владимиру Путину рычаг давления на наших союзников в Европе". Авторы инициативы считают, что это ослабит американское влияние.

Ранее администрация президента США объявила об отказе от обязательных санкций. Как сообщалось, таким образом, американские власти не готовы пойти на разрыв отношений с Германией из-за трубопровода.

20 мая член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре ("Альтернатива для Германии") заявил, что антиамериканские санкции со стороны Германии стали бы "политически правильным" шагом в ситуации со строительством газопровода, пишет Regnum.