Минпрос и ЦИК договорились, как совместить трехдневные выборы с учебой

ЦИК России и Министерство просвещения подписали соглашение о взаимодействии в преддверии предстоящих в сентябре выборов в Госдуму.

Речь идет о разведении избирательного и учебного процессов при многодневном голосовании на школьных участках. Текст соглашения опубликован не был. Однако как следует из пресс-релиза, даже при трехдневных выборах возможны лишь локальные корректировки в расписании уроков, которые на учебный процесс не повлияют.

Как сообщила глава ЦИК Элла Панфилова, почти 50 тыс. избирательных участков из 97 тыс. располагаются на территории образовательных учреждений.

Высокопоставленный источник в Минпросвещения ранее говорил, что трехдневное голосование особых сложностей для школ не создает.

По словам эксперта, отсутствие информации о соглашении связано с отсутствием детализации, а нюансы разведения выборов и учебы будут уточняться в рабочем порядке, пишет "Коммерсант".

На днях также стало известно, что всероссийскую перепись населения решено перенести с сентября на октябрь, так как в случае совпадения по времени работу переписчиков и сотрудников избиркомов будут делать одни и те же люди, особенно в малых городах и районах.

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