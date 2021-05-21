Гидрометцентр предупредил россиян об "опасном солнце"

Гидрометцентр ожидает в регионах России в ближайшие дни высокий уровень ультрафиолетового излучения.

Речь идет в Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Пензенской, Оренбургской, Челябинской областях. Очень опасным солнце будет в республиках Северного Кавказа и на юге Краснодарского края 21 мая, а в регионах Горного Алтая - 23 и 24 мая.

Высокий индекс ультрафиолетового излучения также прогнозируется в Ульяновской, Оренбургской, на юге Саратовской областей, в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края 23 мая, сообщает ТАСС.