21 Мая 2021
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Полиция, полицейский (2017) | Фото: КП-Югра

Отпущены полицейские, ограбившие 16-летнего подростка

Двух полицейских столичного ОВД "Якиманка" Семёна Еряшева и Александра Юганова отпустили под подписку о невыезде.

Они обвиняются в грабеже денег у 16-летнего подростка. Как сообщил адвокат пострадавшего Данил Левченко, на прошлой неделе следователи просили суд арестовать Еряшева, однако суд ходатайство отклонил. Полицейским грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает "Медиазона".

В сентябре прошлого года мать подростка, являющаяся главным редактором журнала Cosmopolitan Екатерина Великина заявила, что в районе метро "Шаболовская" сотрудники правоохранительных органов отобрали у 16-летнего Тимофея 8 тыс. руб. в качестве "какого-нибудь штрафа".

По версии следствия, полицейские незаконно досмотрели подростка и не составили никаких документов.

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Отпущены полицейские, ограбившие 16-летнего подростка

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Теги: полицейские, подросток



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