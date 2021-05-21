21 Мая 2021
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Экономика Центральный ФО
рубли, деньги (2015) | Фото: gazetafinansowa.net

Россиянам стало доступно упрощенное получение налогового вычета по НДФЛ

Россияне с 21 мая смогут получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам в упрощенном порядке.

Как передает корреспондент Накануне.RU, получить вычет можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. При этом заполнять налоговые декларации или собирать документы для подтверждения не придется.

Достаточно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика. Проверка займет один месяц вместо трех, а денежные средства вернутся в срок до 15 дней вместо 30.

Проверка права налогоплательщика на получение налогового вычета будет осуществляться в автоматическом режиме.

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Россиянам стало доступно упрощенное получение налогового вычета по НДФЛ

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Теги: НДФЛ, налоги, вычет



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