Российские тесты обнаруживают все разновидности коронавируса
Российские тесты выявляют все штаммы COVID-19.
"Наши тесты обнаруживают все варианты сегодня существующих вирусов нового коронавирусного заболевания", - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Как сообщалось, ситуация с распространением COVID-19 в России стабильная. Избежать роста заболеваемости удалось за счет длинных майских праздников.
Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.