Российские тесты обнаруживают все разновидности коронавируса

Российские тесты выявляют все штаммы COVID-19.

"Наши тесты обнаруживают все варианты сегодня существующих вирусов нового коронавирусного заболевания", - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Как сообщалось, ситуация с распространением COVID-19 в России стабильная. Избежать роста заболеваемости удалось за счет длинных майских праздников.

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