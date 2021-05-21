Попова: Ситуация с коронавирусом в России стабильна

Ситуация с распространением COVID-19 в России стабильная.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, избежать роста заболеваемости удалось за счет длинных майских праздников.

Попова отметила, что в стране наметился тренд на снижение заболеваемости пневмонией, вызванной коронавирусом, внебольничными пневмониями, ОРВИ и гриппом.

Глава ведомства сообщила, что чаще всего россияне заражаются вирусом в общественном транспорте и в домашних очагах, сообщает "Коммерсант".

Ранее зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев высказался о возможности обязательного вакцинирования населения в государственных интересах и для защиты населения. Бывший премьер подчеркнул, что сейчас власти исходят из добровольности прививок.

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