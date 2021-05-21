На Украине назвали условие для встречи Зеленского с Путиным

Встреча глава Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится при условии, что на ней будут обсуждаться ключевые для Киева вопросы — Крым и Донбасс.

"Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить про Донбасс и Крым. Встреча произойдет тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно обсудить те вопросы, которые для нас ключевые",— сообщил в эфире радиостанции "Новое время" глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что на возможной встрече Зеленский намерен "очень жестко отстаивать украинские интересы", передает ТАСС.

Напомним, накануне послания Путина Федеральному Собранию Зеленский предложил встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". На что Путин ответил, что обсуждать военный конфликт Зеленскому нужно с ДНР и ЛНР. Но если он хочет обсудить двусторонние отношения, то в Москве его ждут в любое удобное время