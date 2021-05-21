В администрации Байдена выразили сомнение в возможности остановить "Северный поток-2"

Вашингтон продолжает считать, что российский газопровод "Северный поток-2" угрожает энергобезопасности Европы и стран НАТО.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, проект завершен на 95%. "Но как мы бы могли остановить проект, который реализуется в другой стране и построен на 95%?" — сказала она.

Она отметила, что США "продолжили выражать мысль, что это, на наш взгляд, плохая идея и плохой план", сообщает "Коммерсант".

Ранее администрация президента США Джо Байдена объявила об отказе от обязательных санкций.

Как сообщалось, таким образом, администрация президента Джо Байдена не готова пойти на разрыв отношений с Германией из-за трубопровода.

Также администрация президента обсуждает возможность назначения спецпредставителя для ведения переговоров о строительстве трубопровода "Северный поток-2".

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