21 Мая 2021
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тюмень (2004) | Фото: Накануне.ru

Еще 12 российских городов получили звание Города трудовой доблести

Российский президент Владимир Путин присвоил звание Города трудовой доблести 12 городам.

Речь идет о Барнауле, Каменске-Уральске, Кирове, Коломне, Комсомольске-на-Амуре, Красноярске, Магадане, Пензе, Рыбинске, Северодвинске, Тюмени и Чебоксарах. До этого  такое звание было присуждено 20 городам.

Список из 11 городов-претендентов представили главе государства на заседании российского организационного комитета "Победа" по итогам голосования, пишет "Коммерсант".

Напомним, обращение к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Тюмени почетного звания Российской̆ Федерации "Город трудовой доблести" приняли депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании 18 марта.

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Еще 12 российских городов получили звание Города трудовой доблести

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Теги: Города трудовой доблести, города, Путин



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