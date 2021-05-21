Еще 12 российских городов получили звание Города трудовой доблести

Российский президент Владимир Путин присвоил звание Города трудовой доблести 12 городам.

Речь идет о Барнауле, Каменске-Уральске, Кирове, Коломне, Комсомольске-на-Амуре, Красноярске, Магадане, Пензе, Рыбинске, Северодвинске, Тюмени и Чебоксарах. До этого такое звание было присуждено 20 городам.

Список из 11 городов-претендентов представили главе государства на заседании российского организационного комитета "Победа" по итогам голосования, пишет "Коммерсант".

Напомним, обращение к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Тюмени почетного звания Российской̆ Федерации "Город трудовой доблести" приняли депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании 18 марта.