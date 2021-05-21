СМИ: Израиль и "Хамас" договорились о прекращении боевых действий

Израильское правительство уведомило египетского посредника о намерении прекратить военную кампанию в секторе Газа.

Палестинское радикальное движение "Хамас" также сообщило о готовности соблюдать режим прекращения огня с 21 мая, пишет "Коммерсант".

Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации из сектора Газа граждан РФ и граждан стран СНГ, выразивших такое желание.

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