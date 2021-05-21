Может ли повториться трагедия "Зимней вишни" в "депутатском" ТЦ Воронежа?

Воронежский ТРЦ "Галерея Чижова" регулярно привлекает к себе внимание пожарами и, как сообщает телеграм-канал "Новая искренность", люди жалуются, что эвакуация посетителей проходит там не на должном уровне, а то, что трагедия "Зимней вишни" пока не повторилась, вероятно, просто случайность. По наблюдениям, как утверждают СМИ и телеграм-каналы, вроде бы не лучше обстоят дела и в офисной части здания, якобы, там пожарные выходы наглухо заварены, по неофициальным данным, системы оповещения о пожаре тоже неисправны, как было в "Зимней вишне".

Авторы телеграм-канала "Новая искренность" полагают, что, якобы, из-за проблем с пожарной безопасностью ТРЦ регулярно горит, и посетители в таких случаях вопреки всем правилам и безо всяких препятствий со стороны службы охраны бегут на подземную парковку спасать свои бесценные автомобили, в потенциальную братскую могилу.

Владельцем ТРЦ является зампред бюджетного комитета Госдумы, воронежский депутат Сергей Чижов, здание было построено после сноса одного из самых известных памятников позднесоветского конструктивизма, на месте строительства находился еще один объект охраны 19 века - дом купца Балашова. А недавно СМИ писали, что компания Чижова решила сэкономить на налогах, отчисляемых в местный бюджет с ТРЦ. Через суд Чижов пытается доказать, что вместо 180 млн руб. он должен заплатить родному городу 20 млн.

"Видимо, депутатский мандат и место в бюджетном комитете много лет давали Чижову крепкую броню от всех проблем", - пишет "Новая искренность". По сведениям источника канала, якобы, в последнее время местные начальники начали раздумывать о том, нужен ли им такой "токсичный" депутат.

Мы обратились за официальным комментариям в ТРЦ "Галерея Чижова", там отвергли предположения, что ТРЦ "часто" горит, объяснив все тем, что, поскольку ТРЦ является визитной карточкой города, то привлекает излишнее внимание СМИ, а все случаи с эвакуацией были связаны с незначительными задымлениями, учениями и "ложным минированием", от чего не застрахован ни один ТРЦ сегодня, об этом сказали в пресс-службе "Галереи Чижова" в ответ на запрос Накануне.RU.

Также нас заверили, что системы оповещения и дымоудаления находятся в полной готовности, команда проходит инструктажи и тренинги на внештатные ситуации, а аварийные выходы (четыре основных и семь дополнительных) блокируются только во время нормальной работы ТРЦ, а во время пожара они автоматически откроются из-за отключения электричества, двери кинозалов никогда не блокируются, подчеркнули там.

"Отметим, что наша система безопасности спроектирована и выполнена аналогично таким крупным мировым центрам, как "Дубай Молл", "Галерея Лафайет", "Стокманн", "Галерея Кауфхоф". Алгоритмы эвакуации многократно тестировались. Ее надежность, а также эффективность наших подходов к организации комфортной и безопасной среды на территории Центра "Галереи Чижова" подтверждены во время плановых тестирований", - сказано в официальном ответе "Галереи Чижова".

Напомним, что пожар в ТЦ "Зимняя вишня" из-за ошибок в системах пожарной безопасности погибло 37 человек, среди которых были дети, пострадали 82 человека и еще 64 - числятся пропавшими без вести.