Свердловская область намеревается продлить сроки по ликвидации мусорных полигонов

Министр энергетики и ЖКХ по Свердловской области Николай Смирнов выступил с инициативой продлить срок работ по ликвидации мусорных полигонов. Об этом он заявил в рамках своего доклада на площадке V Международного съезда региональных операторов.

"Наши полигоны, которые сейчас являются свалками, в скором времени, дали срок до 1 января 2023 г., должны быть ликвидированы. Свердловская область выходит с инициативой с тем, чтобы продлить этот период до 2025 г. как минимум", - заявил Смирнов.

По его мнению, логистика не справится с уровнем нагрузки, если дедлайн будет ограничиваться 2023 г. В худшем случае, регион потеряет наработки первых лет, когда практически удалось ликвидировать прирост несанкционированных свалок в лесах.

Помимо этого Смирнов подчеркнул, что понятия "мусороперегрузочных станций" вместе с правилами разработки инвестиционных программ, должны быть закреплены в федеральном законе. Таким образом, соответствующие работы могут быть профинансированы.

"В федеральном законодательстве такое понятие как "строительство мусороперегрузочных станций" абсолютно отсутствует, соответственно эти затраты не могут включаться в тариф. Окупить эти затраты за счет оптимизации логистики - это нереально", - пояснил Смирнов, отметив, что для региона с большой территорией является нормой строительство мусороперегрузочной станции, в том числе и с элементами сортировки.