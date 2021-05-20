Госдума прокомментировала законопроект США о статусе Крыма, назвав его абсурдным

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина назвала абсурдным законопроект США о запрете признавать суверенитет РФ на Крымом. По ее словам документ лишь имитирует наказание России, однако сам "Закон о непризнании аннексии Крыма" является всего лишь "выстрелом в пустоту".

"Кому они собираются запретить - Госдепу, Пентагону, которые почти сплошь укомплектованы "ястребами"? Это своего рода выстрел в пустоту с одной лишь целью - продолжать генерировать информационный шум и имитировать "наказание России", - цитирует Панину РИА Новости.

Она также заявила, что Америка исчерпала свой лимит санкционного давления на Россию, осознав, что ее действия не достигли цели. Более того, в компетенцию штатов также не входит отключение РФ от системы SWIFT и других шагов, которые могли бы повлиять на стабильность мировых финансов.

"Конгрессменам придется привыкать к тому, что угрожать России бесполезно. С Россией можно только договариваться, причем договариваться на равных. США уже давно не способны играть роль "мирового жандарма", внушающего трепет остальным участникам международных отношений", - считает Панина.