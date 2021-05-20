Налоговая США случайно отправила японским пенсионерам по 1,4 тысячи долларов

Тысячи пенсионеров из Японии получили от налоговой службы США чеки на 1,4 тыс. долларов. Об этом сообщает агентство Financial Times.

Как стало известно, японцы получили чеки по ошибке. Соответствующие выплаты предусмотрены планом президента штатов Джо Байдена и нацелены на спасение экономики от последствий пандемии COVID-19. Однако, основываясь на налоговых декларациях, выплаты получили жители Японии, которые до октября 2005 г. проживали в Америке. Тогда и вступило в силу двусторонне соглашение о социальном обеспечении.

Признав вину, налоговая служба штатов потребовала у Японии аннулировать и вернуть чеки. Однако многие пенсионеры уже получили соответствующие выплаты.