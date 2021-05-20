21 Мая 2021
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оружие, лицензия на оружие, ружье (2020) | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Правительство РФ одобрило законопроект об изменениях в КоАП по обороту оружия

Российское правительство одобрило законопроект, предусматривающий изменения в КоАП по обороту оружия. В частности, речь идет о совершенствовании мер административной ответственности.

В документе предусмотрена административная ответственность за распространение в СМИ или интернете инструкций и других сведений об изготовлении огнестрельного оружия или его переделке. Общественность также не должна иметь в свободном доступе информацию о восстановлении боевых свойств списанного оружия. Исключением являются действия, содержащие признаки уголовного преступления.

Помимо этого законопроект предусматривает более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия, в случае, если оно оказалось утерянным. Ужесточена ответственность и за оборот всех видов и типов оружия при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. Также с двух месяцев до одного года увеличен срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия.

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Правительство РФ одобрило законопроект об изменениях в КоАП по обороту оружия

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Теги: оборот оружия, законопроект, административное наказание, КоАП



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