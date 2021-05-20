СМИ: Израиль собирается остановить операцию в секторе Газа

Правительство Израиля намеревается прекратить военную операцию в секторе Газа. Об этом оно уведомило египетского посредника, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации из сектора Газа граждан РФ и граждан стран СНГ, выразивших такое желание.

10 мая из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме обострился конфликт между Израилем и сектором Газа. 17 мая военные Израиля заявили о наибольшем числе обстрелов за всю историю страны.

Израильская армия, в свою очередь, поразила сотни военных целей в секторе. Уничтожены стратегически важные для ХАМАС заводы по производству ракет, склады и подземные тоннельные комплексы. При этом сообщалось о сотнях погибших палестинцах.