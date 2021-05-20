Гособвинение запросило 19,5 лет для фигурантов дела о стрельбе в "Москва-сити"

Фигурантам дела о стрельбе в "Москва-сити" в ноябре 2017 г. грозит от 18,5 до 19,5 лет лишения свободы. Именно такой срок запросило гособвинение сегодня в Пресненском суде Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Обоих подсудимых Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова присяжные признали виновными. Первому грозит срок в 19,5 лет, второму – 18,5 лет. Наказание они будут отбывать в колонии строго режима. Помимо этого, сторона обвинения также запросила 1 млн руб. штрафа.

Напомним, в ноябре 2017 года между личными охранниками предпринимателя Гавриила Юшваева, охранниками и сотрудниками Росгвардии вспыхнула ссора, которая закончилась стрельбой. Был убит один человек и ранены пятеро. Зачинщиками конфликта следствие считает телохранителей Юшваева.

Отметим, что почти все записи с камер видеонаблюдения были удалены спустя несколько часов после инцидента, поэтому показания свидетелей по этому делу играют ключевую роль. В суде по делу о перестрелке в качестве свидетеля выступил российский хоккеист Павел Буре, находившийся в тот вечер среди гостей.