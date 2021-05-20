В Тюменской области остановили огонь половины лесных пожаров

Совместными силами авиалесоохраны, МЧС, Минобороны, арендаторов лесных участков и просто неравнодушных людей в Тюменской области удалось полностью остановить распространение огня 10 из 22 действующих пожаров на площади 22 тыс. га - это 45%. Как сообщили Накануне.RU в отделе по связям с общественностью ФБУ "Авиалесоохрана", на данный момент идут работы по дотушиванию очагов внутри локализованного контура.

В числе локализованных возгораний два крупных в Тюменском и Ярковском районах. Более половины от всей группировки сил пожаротушения составляют парашютисты и десантники Федеральной, Тюменской, Свердловской и Ханты-Мансийской авиалесоохраны. Задействовано свыше 1 тыс. человек и около 160 единиц наземной техники. Прокладку минерализованных полос и прямое тушение также осложняет мощная моховая подстилка.

"Силы Авиалесоохраны сосредоточены на самых сложных пожарах. Это труднодоступные пожары, действующие в авиационной зоне применения сил и средств в Тобольском, Вагайском, Юрковском районах, где невозможно тушить с помощью мотопомп, куда не дотягиваются пожарные рукава, вдали от дорог, куда не доставить лесопожарную технику. Переброски десантников-пожарных Федеральной Авиалесоохраны, выгрузка их при работающем вертолете Ми-8", - сообщили в Авиалесоохране.

Их силы также привлечены к ликвидации крупного пожара, действующего недалеко от Тюмени в районе Андреевского озера. Несмотря на то, что возгорание не является труднодоступным, оно несет высокий риск для населенных пунктов и объектов экономики.

Сегодня в Федеральном штабе по координации деятельности по тушению лесных пожаров Тюменской области прозвучало предложение о дополнительном привлечении межрегиональных сил Авиалесоохраны, поскольку до конца текущего месяца, и, что вполне вероятно, до первых чисел июня, леса придется спасать только человеческими силами.