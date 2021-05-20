Путин: Россия "зубы выбьет" всем, кто попробует что-то у нее откусить

Россия периодически сталкивается с попытками что-то от нее "откусить", но она выбьет зубы всем, кто собирается это сделать, заявил российский президент Владимир Путин.

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться", - сказал он на заседании оргкомитета "Победа".

По словам российского лидера, некоторые публично осмеливаются говорить о том, что сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одной стране.

Также Путин выразил уверенность, что как только Россия становится сильнее, всегда находятся поводы, чтобы ограничивать развитие страны.

"Как сказал один из наших императоров, "нашей огромности боятся все", - заявил президент.

Сдерживание России продолжится, отметил Путин, но "мы будем делать все, чтобы сохранить, усилить, упрочить... добиться стратегической цели".

"Мы без всяких сомнений должны делать все, чтобы сохранить память о том, что происходило в предыдущие годы, память о тех, кто отстоял нашу родину", - добавил он.