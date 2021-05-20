На Среднем Урале теплоснабжающая компания четвертый месяц не платит зарплату более 100 работникам

21 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О трагедии в Казани

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
деньги, зарплата (2016) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале теплоснабжающая компания четвертый месяц не платит зарплату более 100 работникам

В Каменском районе Свердловской области руководство теплоснабжающей компании четвертый месяц не платит зарплату своим работникам. ООО ТК "Система" не выплачивает людям деньги с февраля 2021 года. За февраль свою заслуженную зарплату не получили 104 человека, а за март уже 168 человек. Как рассказал Накануне.RU депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, он обратился в Генпрокуратуру.

"Ко мне обратились работники предприятия с просьбой помочь с зарплатой. Они обращались в прокуратуру, но ничего не получили. Мной направлен запрос в генпрокуратуру для того, чтобы люди получили свои законные деньги", - рассказал политик.

Из-за возникших у предприятия финансовых проблем страдают не только работники, так, детский сад в селе Позариха оказался без горячей воды и не может работать по правилам.

Директор ТК "Система" Иван Кагадеев подтвердил имеющиеся задолженности и обещал выплатить все деньги до конца мая. "Сегодня я отчитывался перед думой. Знаю об этой проблеме. Действительно, задолженность есть перед более чем 100 сотрудниками. До конца мая деньги будут выплачены", - отметил руководитель в беседе с Накануне.RU.

Ранее мы писали о том, что руководство этой компании, занимающейся отоплением в муниципалитете, возможно, причастно к хищению 26 млн руб. Как стало известно, такую сумму ООО ТК "Система" получило в качестве субсидии на возмещение затрат, как организация, занимающаяся теплоснабжением бюджетных учреждений и жилфонда. После выделения средств компания отчиталась о тратах денег на выплаты поставщикам, но сами они их не получили.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале теплоснабжающая компания четвертый месяц не платит зарплату более 100 работникам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ООО ТК Система, Екатеринбург, невыплата зарплаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети