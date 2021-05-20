На Среднем Урале теплоснабжающая компания четвертый месяц не платит зарплату более 100 работникам

В Каменском районе Свердловской области руководство теплоснабжающей компании четвертый месяц не платит зарплату своим работникам. ООО ТК "Система" не выплачивает людям деньги с февраля 2021 года. За февраль свою заслуженную зарплату не получили 104 человека, а за март уже 168 человек. Как рассказал Накануне.RU депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, он обратился в Генпрокуратуру.

"Ко мне обратились работники предприятия с просьбой помочь с зарплатой. Они обращались в прокуратуру, но ничего не получили. Мной направлен запрос в генпрокуратуру для того, чтобы люди получили свои законные деньги", - рассказал политик.

Из-за возникших у предприятия финансовых проблем страдают не только работники, так, детский сад в селе Позариха оказался без горячей воды и не может работать по правилам.

Директор ТК "Система" Иван Кагадеев подтвердил имеющиеся задолженности и обещал выплатить все деньги до конца мая. "Сегодня я отчитывался перед думой. Знаю об этой проблеме. Действительно, задолженность есть перед более чем 100 сотрудниками. До конца мая деньги будут выплачены", - отметил руководитель в беседе с Накануне.RU.

Ранее мы писали о том, что руководство этой компании, занимающейся отоплением в муниципалитете, возможно, причастно к хищению 26 млн руб. Как стало известно, такую сумму ООО ТК "Система" получило в качестве субсидии на возмещение затрат, как организация, занимающаяся теплоснабжением бюджетных учреждений и жилфонда. После выделения средств компания отчиталась о тратах денег на выплаты поставщикам, но сами они их не получили.