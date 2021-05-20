21 Мая 2021
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра
Спорткомплекс Олимпия, спортзал, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске спортсмены с ОВЗ могут заниматься в специальном центре

Государственная программа "Доступная среда" помогает вартовчанам с ограниченными физическими возможностями вливаться в общественную жизнь. В Нижневартовске учреждения культуры и спорта создают комфортные условия для всех групп населения, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпия" адаптивной физической культурой и спортом занимается 170 человек. Это спортсмены с ограниченными возможностями здоровья у которых нарушения по зрению, слуху, поражения опорно-двигательного аппарата, а также лица с интеллектуальными отклонениями. Спортсмены занимаются по дисциплинам: бадминтон, легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание и бочча.

"Мы делаем всё, чтобы наши посетители могли активно и беспрепятственно заниматься физической культурой и спортом. Мы закупаем специализированные тренажеры, которые окрашены в яркие цвета", - рассказала тренер МАУ Нижневартовска "Спортивная школа" Муза Гайфетдинова.

Спорткомплекс Олимпия, бассейн, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

В спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпия" для создания доступной среды установлены навигационные тактильные мнемосхемы и знаки, специальные ограждения пандусных и лестничных маршей, приобретены лестничные подъемники, переносные пандусы для преодоления дверных порогов, оборудована специализированная система информации и связи, а также санитарно-гигиенические помещения для инвалидов и маломобильных групп населения.

"Я всегда занимался спортом. Даже после аварии я не сдавался, а продолжал работать над собой, – рассказывает о себе победитель и призер чемпионатов и первенств по парабадминтону, пауэрлифтингу и плаванию Максим Борисовский. – Мой друг познакомил меня с тренером Музой Владимировной. Занимаюсь в Олимпии больше шести лет. Здесь очень дружественная атмосфера, все поддерживают друг друга. Это очень важно для любого человека и неважно полностью здоровый он или у него есть ограничения по здоровью".

Как отметил Борисовский, доступная среда помогает людям развиваться как в спортивной сфере, так и в других. Также совместные занятия с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, развивают толерантное отношение в обществе.

Спорткомплекс Олимпия, спортзал, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Спорткомплекс Олимпия, спортзал, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

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В Нижневартовске спортсмены с ОВЗ могут заниматься в специальном центре

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Теги: доступная среда, Нижневартвоск



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