Подписана концессия по трамвайной линии "Верхняя Пышма - Екатеринбург"

Сегодня, 20 мая, подписано концессионное соглашение о создании трамвайной линии "Верхняя Пышма - Екатеринбург".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, документ был заключен в присутствии губернатора Евгения Куйвашева и генерального директора "Трансмашхолдинга" Кирилла Липы. Свои подписи под ним поставили министр транспорта и дорожного хозяйства области Василий Старков и гендиректор компании "Верхнепышминский трамвай" (входит в группу "Мовиста Регионы") Максим Коготков.

В частности, соглашением предусмотрено проектирование и строительство современного высокотехнологичного депо в Верхней Пышме, а также приобретение 11 односекционных низкопольных трамваев. Объем инвестиций в проект составит порядка 1,9 млрд рублей.

Предполагается, что время пути между Екатеринбургом и Верхней Пышмой на трамвае составит 20-30 минут, а в сутки этим маршрутом будут пользоваться 11 тысяч человек. Строительство будет вестись за счет инвестора с привлечением средств госкорпорации ВЭБ.РФ в течение года после заключения соглашения. А эксплуатация маршрута будет осуществляться инвестором в течение последующих 10 лет.

Ранее в рамках государственно-частного партнерства началось строительство трамвайной ветки "Екатеринбург - Верхняя Пышма". Ориентировочный срок окончания работ - третий квартал 2021 года.

Как сообщало Накануне.RU, недавно глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что трамвайный и троллейбусный парки города будут обновлены посредством частной концессии.