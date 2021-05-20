Самое северное месторождение России возвращается к нормальной жизни

Самое северное на материковой части России месторождение – Восточно-Мессояхское – возвращается к обычной жизни в связи с высоким уровнем коллективного иммунитета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Мессояханефтегаза".

В связи с тем, что коллективный иммунитет достиг 84%, сокращается продолжительность вахт: промысловики, заступившие на смену в мае, будут работать на месторождении 45 дней вместо 60. Кроме того, работники нефтепромысла в мае заезжают на Мессояху уже без обязательного прохождения обсерватора, главное – наличие отрицательного результата ПЦР-теста.



В прошлое уходят и "чистые терминалы": специалисты стратегически важных производственных объектов, работавших в закрытом режиме больше года, возвращаются к обычному общению с коллегами после изоляции.

При этом на нефтепромысле продолжают действовать масочный режим, социальная дистанция и базовые меры профилактики COVID-19.



