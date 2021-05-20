Замгенпрокурора указал на недостатки при тушении пожаров в Тюменской области

Генпрокуратура РФ выявила нарушения при тушении лесных пожаров в Тюменской области. Вопрос обсуждался сегодня на межведомственном совещании, которое провел замгенпрокурора Сергей Зайцев, передает корреспондент Накануне.RU.

В совещании принял участие губернатор Александр Моор и его замы, первый замминистра МЧС России Александр Чуприян, федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко, руководители регионального МЧС и МВД и других профильных ведомств.

Во время совещания Зайцев обратил внимание властей региона на просчеты при обеспечении лесопожарных формирований техникой и оборудованием для тушения лесных пожаров. Кроме того, личный состав недоукомплектован. При проведении противопожарных мероприятий были также выявлены недостатки. В частности, они касались оборудования специальных минерализованных полос, устройства пожарных водоемов и подъездов к ним.

Участники совещания обсудили и грубые нарушения пожарной безопасности со стороны лесопользователей, а также наращивание сил для тушения лесных пожаров.

Замгубернатора Лариса Теплоухова получила от замгенпрокурора представление с требованием устранить нарушения закона при организации работы по тушению лесных пожаров. После совещания Сергей Зайцев выехал в сгоревший СНТ "Солнышко", встретился с погорельцами и взял на контроль ситуацию с восстановлением их прав.

Напомним, 25 дачных домов СНТ "Солнышко" пострадали от пожара 17 мая. В Тюмени объявлен сбор помощи для погорельцев. Все семь ящиков добра располагаются в торговых центрах Тюмени, а собранные вещи будут отправлены погорельцам до конца текущей недели. Передать вещи пострадавшим тюменцы могут ежедневно с 10.00 до 22.00 в ТРЦ "Сити-Молл", ТРЦ "Остров", ТРЦ "ЦУМ", ТЦ "Алебашевский базар", ТЦ "Центральный", ТЦ "Выставочный зал", ТД "Центральный".

Жители Тюменской области, имущество которых пострадало от пожара в СНТ "Солнышко", получат материальную помощь.

Между тем в сети появились кадры из эпицентра пожара между Пышминкой и Богандинкой. "Зрелище не для слабонервных", - подписал автор публикации с видеозаписью.

Напомним, особый противопожарный режим был введен в регионе 19 апреля, с 20 апреля установлен запрет на посещение лесов гражданами. С 29 апреля на территории Аромашевского района действует режим ЧС муниципального характера. С 10 мая режим ЧС в лесах муниципального характера введен на территории Вагайского, Викуловского, Исетского и Юргинского районов. С 11 мая на всей территории Тюменской области (за исключением территорий населенных пунктов) -- режим ЧС в лесах регионального характера.