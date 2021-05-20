21 Мая 2021
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Уральская ночь музыки, Ural Music Night (2021) | Фото: Антон Улатов

"Живой олень и выставка быта": Объявлены новые площадки Ural Music Night

Организаторы Ural Music Night анонсировали новые площадки, однако не на каждой из них будут выступать именно музыканты. Так, 25 июня в сквере за Оперным театром на протяжении всего дня будет работать "Сцена северных народов Урала" с чумом, выставкой и живым оленем. Гости и жители уральской столицы смогут окунуться в быт коренных народов благодаря традиционным одежде и мебели, а также научиться мастерить игрушки и предметы, необходимые в повседневно жизни.

Также площадка будет возведена в Парке им. Маяковского при партнерстве сотового оператора "Мотив", отмечающего в этом году свое 25-летие. Вместе с хедлайнером – группой "Каста", на сцене также выступят Бразис, Дзинь, Стас Экстаз, PollyMorf, Аяччо, BIG DAY, ХПБ / Хроники Пикирующего Бомбардировщика, TALAYA, Никита твоего подсознания, Белая Кость (Айсберг) и Goslow.

Джазовая сцена "Клуб Шаболовка, 37" разместится в Харитоновском парке, где выступят группы-импровизаторы. Среди них известный коллектив Eilenkrig Crew.

Последняя известная на данный момент сцена будет установлена на набережной в парке "Динамо". Там на площадке "Уральское Застолье" радовать гостей фестиваля будут хоровые коллективы русской песни из 12 центров культуры города.

Напомним, что российский певец и композитор Леонид Агутин выступит на сцене Ural Music Night, которая пройдет в Екатеринбурге 25 июня. На Октябрьской площади он исполнит известную всем "Ночь пройдет, наступит утро ясное" под аккомпанемент камерного оркестра B-A-C-H. Помимо Агутина в качестве хедлайнеров в этом году ожидаются группа "Каста" (парк Маяковского) и Вадим Самойлов (Главпочтамт).

Ранее оргкомитет Ural Music Night объявил о рекордном количестве заявок от музыкантов на участие в фестивале. Так, по сравнению с показателями прошлого года в 1,3 тыс. заявок, в этом году на уральских сценах собиралось выступить 2 тыс. 268 артистов и музыкальных коллективов или 7 тыс. 364 человек. По словам организаторов, если бы все музыканты выступили подряд на одной сцене, хотя бы по 20 минут, концерт продлился бы больше месяца.

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"Живой олень и выставка быта": Объявлены новые площадки Ural Music Night

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Теги: Ночь музыки, Ural Music Night, площадки, сцены



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