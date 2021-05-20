В Москве задержаны две высокопоставленные чиновницы Минпромторга

В Москве задержаны замглавы департамента развития фармпромышленности Минпромторга Ольга Покидышева и бывшая глава этого департамента Ольга Колотилова. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По данным издания, чиновниц подозревают в мошенничестве, речь идет о махинациях внутри министерства. Следователи направили в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте подозреваемых.

Колотилова ушла из министерства в 2017 году и стала заместителем губернатора Новгородской области. В момент задержания она являлась советником главы региона.

В апреле суд арестовал на два месяца директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского. Чиновника подозревают в превышении полномочий. По версии следствия он незаконно выделил 13,5 млн руб. компании "Исток" из Кабардино-Балкарии в 2018 году. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.