На МКС выявили утечку воды в скафандре перед выходом в открытый космос

Утечка воды выявлена в российском скафандре перед выходом космонавтов в открытый космос, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию НАСА.

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров должны выйти в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) 2 июня.

Как сообщил "Роскосмос", им предстоит провести подготовительные работы перед прибытием на МКС российского многофункционального лабораторного модуля "Наука". Продолжительность выхода в открытый космос составит 6 часов 50 минут.