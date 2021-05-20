Путин поручил эвакуировать россиян, желающих уехать из сектора Газа

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации из сектора Газа граждан РФ и граждан стран СНГ, выразивших такое желание.

Об этом говорится в распоряжении президента, опубликованном на портале правовой информации.

Путин поручил МИД России совместно с СВР и МЧС определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан.

МЧС должно обеспечить по согласованию с МИД доставку эвакуируемых граждан в Москву.

10 мая из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме обострился конфликт между Израилем и сектором Газа. 17 мая военные Израиля заявили о наибольшем числе обстрелов за всю историю страны.

Израильская армия, в свою очередь, поразила сотни военных целей в секторе. Уничтожены стратегически важные для ХАМАС заводы по производству ракет, склады и подземные тоннельные комплексы. При этом сообщалось о сотнях погибших палестинцах.