21 Мая 2021
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Общество За рубежом
Сектор Газа (2018) | Фото: eadaily.com

Путин поручил эвакуировать россиян, желающих уехать из сектора Газа

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации из сектора Газа граждан РФ и граждан стран СНГ, выразивших такое желание.

Об этом говорится в распоряжении президента, опубликованном на портале правовой информации.

Путин поручил МИД России совместно с СВР и МЧС определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан.

МЧС должно обеспечить по согласованию с МИД доставку эвакуируемых граждан в Москву.

10 мая из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме обострился конфликт между Израилем и сектором Газа. 17 мая военные Израиля заявили о наибольшем числе обстрелов за всю историю страны.

Израильская армия, в свою очередь, поразила сотни военных целей в секторе. Уничтожены стратегически важные для ХАМАС заводы по производству ракет, склады и подземные тоннельные комплексы. При этом сообщалось о сотнях погибших палестинцах.

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Путин поручил эвакуировать россиян, желающих уехать из сектора Газа

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Теги: сектор газа, россияне, эвакуация



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Развитие сюжета:

Ранее 20.05.2021 19:25 Мск СМИ: Израиль собирается остановить операцию в секторе Газа

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