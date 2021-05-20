21 Мая 2021
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пожарная машина (2021) | Фото: ТН-Сибирь

"Транснефть – Сибирь" обеспечивает надежную работу производственных объектов в пожароопасный период

"Транснефть – Сибирь" обеспечивает безопасность работы производственных объектов в условиях пожароопасной ситуации в регионах присутствия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть - Сибирь".

В настоящее время в Тюменской области Постановлением главы региона введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с ухудшением пожарной обстановки. Организован контроль за состоянием окружающей среды, патрулирование населенных пунктов, прилегающих к ним территорий и лесов.

ТН-Сибирь, учения(2021)|Фото: ТН-Сибирь

В период с 1 апреля по 19 мая 2021 года на территории Тюменской и Курганской областей, в пятикилометровой охранной зоне производственных объектов акционерного общества произошло 11 загораний, из них в десяти случаях ликвидация пожаров выполнена силами работников предприятия. В общей сложности для тушения природных пожаров в указанный период были привлечены 101 человек и 38 единиц техники, в том числе 39 работников и 13 единиц техники "Транснефть – Сибирь", а также силы и средства Авиалесоохраны, МЧС России по Тюменской и Курганской областям. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период загораний в охранной зоне объектов предприятия зарегистрировано не было.

ТН-Сибирь, учения(2021)|Фото: ТН-Сибирь

"Транснефть – Сибирь" осуществляет ежедневный противопожарный мониторинг производственных объектов. Принимаются дополнительные меры по недопущению и предотвращению возможных случаев возгорания. В целях оперативного реагирования выполняются плановые вдольтрассовые облеты. Отделами пожарной безопасности акционерного общества обеспечен доступ к информации о наличии термоточек и возгораний, организовано взаимодействие по обмену информацией о возгораниях с диспетчерскими службами подразделений МЧС России.

пожарная машина(2021)|Фото: ТН-Сибирь

На объектах предприятия созданы группы по тушению пожаров, члены групп прошли обучение и проверку знаний, проведены учебно-тренировочные занятия. Проведена расчистка от растительности охранных зон и обустроены минерализованные полосы вокруг инфраструктурных объектов нефтепроводов. Специалисты АО "Транснефть – Сибирь" провели проверку источников противопожарного водоснабжения, средств первичного пожаротушения.

Также проводится подготовка пожарной техники и техники, закрепленной за группами для тушения пожаров, проверка и испытание пожарно-технического вооружения. На боевом дежурстве ежедневно находятся 250 работников пожарной охраны и 75 единиц пожарной техники.

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"Транснефть – Сибирь" обеспечивает надежную работу производственных объектов в пожароопасный период

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Теги: Транснефть – Сибирь, пожароопасный период, окружающая среда



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