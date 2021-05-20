21 Мая 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский в сериале &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: okko.tv

Зеленский снова хочет вынести на референдум вопрос о Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на государственный референдум необходимо вынести вопрос, касающийся ситуации в Донбассе. Об этом он сказал на пресс-конференции ко второй годовщине инаугурации.

Что это будет за вопрос, он не уточнил. При этом в 2019 году он уже заявлял о референдуме по Донбассу. Все завершилось опросом во время местных выборов в октябре 2019 года, который не имел никакой юридической силы и касался, в частности, отношения к созданию свободной экономической зоны в Донбассе.

При этом Зеленский посетовал на коронавирус, который будто бы мешает урегулировать конфликт в Донбассе, так как препятствует встрече лидеров стран "Нормандской четверки".

Также он заявил, что огромное проблемой является получение жителями ДНР и ЛНР гражданства РФ. По его мнению, это "точно первый шаг", как было в случае с Крымом.

Многие украинские политологи отмечают, что политика Зеленского по Донбассу та же, что была при Петре Порошенко, с одной только разницей: Порошенко было выгодно говорить о войне, а Зеленскому - о мире.

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Зеленский снова хочет вынести на референдум вопрос о Донбассе

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс



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