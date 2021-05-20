Гендиректор СОМБ раскритиковал авторов лживых статей о российских специалистах в ЦАР

По его словам, все обвинения западных СМИ будут расследоваться компетентными органами.

Работа российских инструкторов в ЦАР подверглась новым клеветническим нападкам западных СМИ, заявил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. Очередной вброс со ссылкой на анонимные источники появился в американском журнале Vice.

По словам представителя российских инструкторов в ЦАР, целью подобной дезинформации является дискредитация деятельности специалистов из РФ в африканской стране. Ангажированные журналисты пытаются подорвать авторитет инструкторов среди коренного населения, а ради придания своим статьям «сенсационности», приписывают россиян к «ЧВК Вагнера».

Граждане ЦАР организуют в столице Банги и других городах массовые демонстрации, чтобы выразить свою благодарность России. Многотысячные митинги активно освещаются местной прессой.

Организация СОМБ, по словам ее гендиректора, всегда доступна для комментариев и готова в любой момент поведать о реально происходящих в ЦАР событиях, о которых упорно умалчивают западные пропагандистские информагентства.

«Все обвинения, которые выдвигаются, будут расследованы компетентными органами. И когда будет подтверждено, что все это ложь, мы защитим свою честь, достоинство и честное имя во всех юридических инстанциях любой страны», — заявил Иванов.

Он добавил, что издания, преследующие политические и корыстные цели для разжигания войны, об этом пожалеют.