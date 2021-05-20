Гендиректор СОМБ раскритиковал авторов лживых статей о российских специалистах в ЦАР

21 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О трагедии в Казани

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
военный, солдат, чвк (2021) | Фото: pixabay.com

Гендиректор СОМБ раскритиковал авторов лживых статей о российских специалистах в ЦАР

По его словам, все обвинения западных СМИ будут расследоваться компетентными органами.

Работа российских инструкторов в ЦАР подверглась новым клеветническим нападкам западных СМИ, заявил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. Очередной вброс со ссылкой на анонимные источники появился в американском журнале Vice.

По словам представителя российских инструкторов в ЦАР, целью подобной дезинформации является дискредитация деятельности специалистов из РФ в африканской стране. Ангажированные журналисты пытаются подорвать авторитет инструкторов среди коренного населения, а ради придания своим статьям «сенсационности», приписывают россиян к «ЧВК Вагнера».

Граждане ЦАР организуют в столице Банги и других городах массовые демонстрации, чтобы выразить свою благодарность России. Многотысячные митинги активно освещаются местной прессой.

Организация СОМБ, по словам ее гендиректора, всегда доступна для комментариев и готова в любой момент поведать о реально происходящих в ЦАР событиях, о которых упорно умалчивают западные пропагандистские информагентства.

«Все обвинения, которые выдвигаются, будут расследованы компетентными органами. И когда будет подтверждено, что все это ложь, мы защитим свою честь, достоинство и честное имя во всех юридических инстанциях любой страны», — заявил Иванов.

Он добавил, что издания, преследующие политические и корыстные цели для разжигания войны, об этом пожалеют.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Гендиректор СОМБ раскритиковал авторов лживых статей о российских специалистах в ЦАР

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: цар, военные инструкторы, чвк, вагнер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети