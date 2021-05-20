21 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область
Последствия пожара на ул. Старых Большевиков, 31б в Екатеринбурге (2021) | Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

МВД: Причиной пожара в доме на Эльмаше стала игра семилетних мальчиков

Полиция установила причастных к пожару в пустующем доме по адресу Старых Большевиков, 31б в Екатеринбурге (Эльмаш), который произошел вечером 19 мая. Ими оказались двое мальчиков семи лет, которые решили поиграть с найденной на улице зажигалкой.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, полиция обнаружила двух несовершеннолетних на месте возгорания. Там дети и рассказали, что начали поджигать пух и мусор, находившиеся в расселенном доме, в результате чего огонь перекинулся на деревянные конструкции здания.

Последствия пожара на ул. Старых Большевиков, 31б в Екатеринбурге(2021)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. ЕкатеринбургуПоследствия пожара на ул. Старых Большевиков, 31б в Екатеринбурге(2021)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. ЕкатеринбургуПоследствия пожара на ул. Старых Большевиков, 31б в Екатеринбурге(2021)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Для тушения огня, распространившегося на 250 квадратов, были направлены три единицы техники и 16 человек личного состава пожарных. К счастью, никто из людей не пострадал, а распространение огня на соседние здания удалось избежать.

Родители мальчиков привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст.5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Причастные к пожару на ул. Старых Большевиков, 31б в Екатеринбурге(2021)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

"Полиция Екатеринбурга обращается к родителям детей, проживающих на территории города, с просьбой провести с ними беседы о соблюдении мер пожарной безопасности и недопустимости игр с огнем, особенно в сегодняшних погодных условиях. Указанные требования в полной мере касаются и взрослых. Жители города должны помнить, что в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.04.2021 № 253-ПП на территории региона действует особый противопожарный режим", - сообщили в УМВД.

Напомним, что в период действия особого противопожарного режима, жители области не могут использовать открытый огонь, разводить костры (в том числе и в металлических емкостях/бочках/баках/мангалах и других приспособлениях). В случае нарушения требований пожарной безопасности, гражданин будет вынужден оплатить штраф в размере от 2 до 4 тыс. руб., должностное лицо – от 15 до 30 тыс. руб. и юридическое лицо – от 200 до 400 тыс. руб.

Правоохранители также напоминают о возможной уголовной ответственности за последствия необдуманных поступков по статье 167 УК Российской Федерации (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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МВД: Причиной пожара в доме на Эльмаше стала игра семилетних мальчиков

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