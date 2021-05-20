Участники чемпионата "Metal Cup" предложат стратегию низкоуглеродного развития ТМК

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) выступила генеральным партнёром финального этапа национального чемпионата России по технологической стратегии "Metal Cup". В этом году чемпионат посвящён устойчивому развитию промышленности. ТМК предложила студентам решить кейсы, которые связаны с сокращением углеродного следа предприятиями компании, сообщили в пресс-службе ТМК.

Участие компании в Metal Cup организует корпоративный университет ТМК2U в рамках плана профориентационной работы и развития сотрудничества с вузами и ссузами. В дальнейшем это помогает сопровождать талантливых молодых людей начиная со школы, привлекать студентов на практики и трудоустраивать лучших выпускников на предприятия Группы ТМК.

Российский финал чемпионата состоится с 26 по 28 мая в Екатеринбурге. Участникам из вузов предстоит разработать стратегию низкоуглеродного развития предприятий ТМК, которая позволит в два раза сократить выбросы парниковых газов к 2030 году. Конкурсанты должны проанализировать заводские производственные процессы, источники и возможности снижения выбросов, экономические последствия и ряд других факторов.

А студенты ссузов разработают проект снижения выбросов парниковых газов до целевых показателей при выплавке стали на Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ, входит в ТМК). Конкурсанты проанализируют процесс производства стали, определят степень его воздействия на окружающую среду, разработают технологию снижения выбросов и оценят эффективность своих решений.

Международный чемпионат "Metal Cup" проводится с 2015 года при поддержке различных государственных институтов и ведомств.