Песков рассказал о подготовке "гипотетической" встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что идут контакты по гипотетической встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Представитель Кремля заявил, что есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто. По словам Пескова, "пока наброски широкими мазками, скорее, концептуальные, а не предметные", передает "Интерфакс".

С российской стороны в контактах принимает участие замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Ранее сообщалось, что Зеленский передумал: он хочет провести встречу с Путиным не на Донбассе, куда сам же и приглашал, а в Ватикане.

Напомним, накануне послания Путина Федеральному Собранию Зеленский предложил встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". На что Путин ответил, что обсуждать военный конфликт Зеленскому нужно с ДНР и ЛНР. Но если он хочет обсудить двусторонние отношения, то в Москве его ждут в любое удобное время.