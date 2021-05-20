21 Мая 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Электрогазосварщик Уралвагонзавода Юрий Филипчук (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Сотрудник Уралвагонзавода вошёл в десятку лучших сварщиков региона

Электрогазосварщик Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) Юрий Филипчук вошёл в десятку лучших сварщиков Свердловской области. Он в числе первых в регионе прошёл оценку квалификации по профессиональному стандарту "Сварщик" на высший 4-й уровень, сообщали в пресс-службе УВЗ.

Аттестация предполагала выполнение контрольного задания по ручной сварке комбинированных материалов - углеродистой и нержавеющей сталей, с которым Юрий успешно справился. Совет по профессиональным квалификациям в области сварки выдал ему свидетельство о соответствии 4-му уровню квалификации по специальности "Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе".

На предприятии отмечают, что Юрий освоил сварку множества материалов различными способами и в разных пространственных положениях, отточил мастерство работы с алюминием – одним из сложнейших металлов для сварки. В 2020 году он представлял команду госкорпорации Ростех на VII Национальном чемпионате Worldskills Hi-Tech. А сейчас молодой человек также готовится к соревнованиям профессионального мастерства RostecSkills 2021, которые станут отбором на общероссийские соревнования.

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Сотрудник Уралвагонзавода вошёл в десятку лучших сварщиков региона

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Теги: Юрий Филипчук, сварщик, Уралвагонзавод



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