Сотрудник Уралвагонзавода вошёл в десятку лучших сварщиков региона

Электрогазосварщик Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) Юрий Филипчук вошёл в десятку лучших сварщиков Свердловской области. Он в числе первых в регионе прошёл оценку квалификации по профессиональному стандарту "Сварщик" на высший 4-й уровень, сообщали в пресс-службе УВЗ.

Аттестация предполагала выполнение контрольного задания по ручной сварке комбинированных материалов - углеродистой и нержавеющей сталей, с которым Юрий успешно справился. Совет по профессиональным квалификациям в области сварки выдал ему свидетельство о соответствии 4-му уровню квалификации по специальности "Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе".

На предприятии отмечают, что Юрий освоил сварку множества материалов различными способами и в разных пространственных положениях, отточил мастерство работы с алюминием – одним из сложнейших металлов для сварки. В 2020 году он представлял команду госкорпорации Ростех на VII Национальном чемпионате Worldskills Hi-Tech. А сейчас молодой человек также готовится к соревнованиям профессионального мастерства RostecSkills 2021, которые станут отбором на общероссийские соревнования.