Суд повторно вынес приговор виновнику страшной аварии на Фурманова в Екатеринбурге

Суд повторно вынес приговор Владимиру Пузыреву по громкому делу о ДТП в Екатеринбурге. Ближайшие годы ему придется провести в колонии.

Напомним, осенью 2018 года Пузырев устроил на улице Фурманова страшную аварию: управляя автомобилем Honda СR-V лихач наехал на мать с ребенком в коляске, а также на мужчину. ДТП было совершено им на тротуаре, все пострадавшие получили тяжелые травмы. Позже выяснилось, что водитель ездил по поддельному удостоверению.

20 марта прошлого года Пузырева признали виновным и назначили 6,5 лет в исправительной колонии. Также он был обязан возместить ущерб пострадавшим и выплатить 1,5 млн, 550 тыс. и 950 тыс. рублей.

Защита водителя обжаловала это решение и в августе приговор Владимиру Пузыреву был отменен. Дело направили в Ленинский районный суд Екатеринбурга на новое рассмотрение.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 20 мая, суд вынес приговор: 6,5 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Но на этот раз в пользу потерпевших взыскано свыше 4 млн рублей.

Как уточнили в ведомстве, дело по статье 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) было прекращено - в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.