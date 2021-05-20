21 Мая 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
сургут (2009) | Фото: Накануне.ru

В Сургуте дополнительно отремонтируют девять участков дорог площадью в 100 тысяч "квадратов"

Администрация Сургута и ПАО "Сургутнефтегаз" договорились о том, что до конца июня в городе дополнительно отремонтируют девять участков дорог общей площадью более 100 тыс. "квадратов", сообщили Накануне.RU в мэрии. Ремонт запланирован на основных улицах центрального района города. Они дополнят существующие планы по ремонту дорог в Сургуте, который делают за счёт окружного и городского бюджетов.
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""Сургутнефтегаз" системно участвует в реализации проектов по благоустройству и развитию городской среды Сургута. В этом году вместе с руководством компании мы объединяем партнёрские усилия по ремонту дорог. Есть нацеленность на то, чтобы постепенно снять здесь все основные болевые точки. Понятно, что это не произойдёт в один момент, но постепенно при поддержке нефтяников и газовиков мы придём к тому, чтобы городская среда становилась более комфортной для сургутян. Результат, который уже есть сегодня, – по итогам договоренностей с руководством "Сургутнефтегаза" – количество участков по ремонту дорог в этом году увеличили до девяти", - уточнил мэр Сургута Андрей Филатов.

Благодаря поддержке градообразующего предприятия к середине мая был завершен ремонт участка проспекта Ленина от улицы Энтузиастов по "кольцу" до улицы Чехова. Дорожники также приступили к замене асфальтового полотна на улице Губкина. Скоро ремонт начнётся на улицах Производственная, Флегонта Показаньева, Нефтяников, 60 лет Октября и на проспекте Набережном. Вклад "Сургутнефтегаза" в ремонт городских дорог в этом году – 200 млн руб.

Со стороны городской власти за счёт бюджета в ходе ремонтной кампании асфальт заменят на участках дорог по улицам Маяковского, Быстринская, Крылова и на Югорском тракте. К началу осени завершится строительство объездной дороги со съездом на улицу Геологическую и дороги по улице 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до улицы 39 "З".

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В Сургуте дополнительно отремонтируют девять участков дорог площадью в 100 тысяч "квадратов"

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Теги: ремонт дорог, Сургутнефтегаз



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