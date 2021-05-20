21 Мая 2021
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Общество Свердловская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловский облсуд оставил в силе штрафы Ройзману за участие в январских митингах

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Адвокат намеревалась обжаловать два штрафа в размере 20 тыс. каждый за участие экс-мэра в январских несанкционированных мероприятиях в поддержку Алексея Навального. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, решение вступило в законную силу: теперь Ройзман обязан заплатить 40 тыс. руб. штрафов.

Напомним, что Октябрьский районный суд Екатеринбурга 29 марта назначил Ройзману штрафы за участие в митинге 23 и 31 января текущего года. Позже бывший градоначальник также принял участие в мероприятии 21 апреля, за что получил девять суток ареста. Позже срок был сокращен до одних суток. Адвокату также удалось обжаловать решение о 30 часах обязательных работ.

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Свердловский облсуд оставил в силе штрафы Ройзману за участие в январских митингах

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Теги: Ройзман, штраф, суд



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